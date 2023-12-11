Капитан Шеффилда стал первым за 7 лет игроком, отказавшимся от радужной повязки

Вынужденный капитан Шеффилда стал первым за 7 лет игроком в АПЛ отказавшимся от радужной повязки, пишет Daily Mail.

В 15-м туре "клинки" играли против Ливерпуля, а в отсутствии Джона Игана и Криса Башема капитаном стал Анел Ахмедходжич.

На той неделе как раз проходила акция, что капитаны должны выходить с радужными повязками, Ахмедхождич отказался.

Таким образом боснийский защитник стал первым за семь лет футболистом в АПЛ, кто отказался надевать радужную повязку.

Когда его спросили о причинах, он ответил: "Угадайте".

Ранее также сообщалось, что Кейн должен оказаться летом в МЮ.

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