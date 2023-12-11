Ливерпуль может снова подписать форварда из Бундеслиги
Максимилиан Байер интересен не только мерсисайдцам.
Ливерпуль рассматривает в качестве потенциального трансфера Максимилиана Байера, пишет Флориан Плеттенберг.
21-летний форвард Хоффенхайма привлек внимание многих клубов АПЛ, но считается, что в гонке лидируют мерсисайдцы.
Предполагается, что трансфер будет совершен летом, в контракте Байера прописаны 30 млн евро отступных.
В текущем сезоне Максимилиан Байер забил шесть голов в 13-ти матчах и является лучшим бомбардиром команды.
Ранее, напомним, Мюллер отдувался за всю команду после поражения Айнтрахту.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!