Ливерпуль может снова подписать форварда из Бундеслиги

Максимилиан Байер интересен не только мерсисайдцам.

Ливерпуль рассматривает в качестве потенциального трансфера Максимилиана Байера, пишет Флориан Плеттенберг.

21-летний форвард Хоффенхайма привлек внимание многих клубов АПЛ, но считается, что в гонке лидируют мерсисайдцы.

Предполагается, что трансфер будет совершен летом, в контракте Байера прописаны 30 млн евро отступных.

В текущем сезоне Максимилиан Байер забил шесть голов в 13-ти матчах и является лучшим бомбардиром команды.

Ранее, напомним, Мюллер отдувался за всю команду после поражения Айнтрахту.

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