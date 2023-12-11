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Мюллер стал единственным игроком Баварии, кто дал интервью после поражения Айнтрахту

Томас продолжает показывать пример настоящего командного игрока.
Сегодня, 15:30
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мюллер стал единственным игроком Баварии, кто дал послематчевое интервью после поражения Айнтрахту.

Напомним, ранее Бавария сенсационно и разгромно уступила соперникам из Франкфурта. После матча к журналистам вышел только Мюллер.

– На самом деле вы не имели никакого отношения к пяти пропущенным голам. Но вы всегда подходите и объясняетесь. Иногда это раздражает, не так ли?

– Нет, совсем нет. Это часть работы. Вы задаете вопросы 5, 10 или 15 лет – неважно, каков будет результат. Мы оба любим свою работу, и это ее часть. Хотя, конечно, мы не любим проигрывать.

– Но в работу партнеров по команде также входит отвечать на вопросы и объяснять сложные вещи.

– Они делают это достаточно часто. Но, конечно, если у вас в команде есть пенальтист, который очень уверенно реализует пенальти, то на точку отправляют его. Что касается интервью, то мы с Мануэлем Нойером здесь самые опытные, вот почему я продолжаю появляться перед камерами.

Было бы неразумно, если бы 19-летние парни сейчас стояли здесь и, возможно, позволили бы увести себя на скользкий лед, – приовдит беседу хавбека с журналистами Bayern & Germany.

Ранее также сообщалось, что РБ Лейпциг готов готов отпустить своего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Мюллер

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