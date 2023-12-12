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ПСЖ намерен подписать игрока, которого МЮ выставил на трансфер

Каземиро может стать новым игроком парижан.
Сегодня, 11:29
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Французский ПСЖ может усилить линию полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание SportZone, столичный гранд заинтересован в услугах Каземиро из Манчестер Юнайтед. Также игрока попытается подписать саудовский Аль-Хиляль.

Клуб из Саудовской Аравии готов платить Каземиро более 20 млн долларов за сезон. Финансовые детали предложения парижан остаются неизвестными.

Напомним, ранее сообщалось, что Каземиро и еще два игрока МЮ выставлены на трансфер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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