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Скоулз выступил с публичной критикой в адрес Манчестер Юнайтед

Легенда клуба не в восторге от результатов команды.
Сегодня, 20:51
Пол Скоулз / Getty Images
Пол Скоулз / Getty Images

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз высказался о текущих результатах клуба.

"Не могу вспомнить ни одного хорошего результата в этом сезоне. Они обыгрывали команды, победу над которыми ты и ожидаешь. Не такие матчи определяют уровень игроков МЮ – это делается в топ-матчах".

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"Думаю, после возвращения Эриксена и Каземиро команда заметно расслабится, они добавят МЮ опыта и мастерства. Я надеюсь, что после их возвращения дела у тен Хага улучшатся, но с точки зрения борьбы за важные трофеи состав, думаю, недостаточно хорош", – сказал англичанин в интервью TNT Sports.

Напомним, после 16-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед идет на шестом месте, набрав 27 очков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Пол Скоулз

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