В ПСЖ определились с судьбой Энрике

Испанцу не грозит увольнение в случае провала в ЛЧ.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сохранит свою должность, даже если команда не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Руководство парижского клуба пересмотрело свою стратегию, сосредотачиваясь на долгосрочной перспективе и предоставив тренеру возможность реализовать свой проект.

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Напомним, в среду, 13 декабря, ПСЖ в решающем туре группового этапа сыграет с Боруссией, которая уже гарантировала себе место в плей-офф.

В свою очередь французский клуб опережает Ньюкасл и Милан на 2 очка, которые завтра проведут очную встречу.

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