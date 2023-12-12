Стали известны сроки восстановления Холанда после травмы

Норвежцем совсем скоро вернется в состав.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о самочувствии форварда Эрлинга Холанда.

"Думаю, он вернется в четверг. Посмотрим, как он будет себя чувствовать", – сказал испанец в интервью City Xtra.

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Напомним, у Холанда диагностировали стрессовую реакцию кости стопы, ввиду чего футболист пропустил матч против Лутона.

В среду, 13 декабря, Манчестер Сити сыграет против Црвены Звезды в рамках Лиги чемпионов.

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