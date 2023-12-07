Клопп не стал списывать Ман Сити со счетов в борьбе за чемпионство

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ в нынешнем сезоне.

"Если бы кто-то списал Сити со счетов, это было бы самой большой шуткой в истории футбола. Арсенал борется, и у него был такой же опыт, как у нас. Ощущения действительно приятные, но в любом случае следующий матч нужно начинать со счета 0:0.

Астон Вилла невероятна. Юнайтед, может быть, пока не играет именно в тот футбол, которого ждет кто угодно – СМИ или кто-то еще – но они набирают очки как сумасшедшие. Я не уверен, что Челси включится в борьбу".

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"Лига невероятно сильна, нужно быть везучим, чтобы пережить трудные моменты, особенно с травмами. Так что я понятия не имею, кто выиграет титул. В последние годы всегда было по два претендента. Пока мы рядом к вершине, но чемпионат сложный и напряженный. Спросите меня снова в апреле", – сказал немец в интервью Goal.

Напомним, во вчерашнем матче против Астон Виллы Ман Сити потерпел поражение (0:1), а Ливерпуль обыграл Шеффилд (2:0). Данная победа помогла команде Клоппа занять вторую строчку в АПЛ, уступая лишь Арсеналу.

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