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Гвардиола - о поражении от Астон Виллы: Ман Сити надо научиться побеждать и без Родри

Испанец открыто признал провал своей команды.
Сегодня, 10:51
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пен Гвардиола высказался о поражении от Астон Виллы (0:1).

"Астон Вилла играла лучше. В первом тайме мы были статичны при владении мячом, во втором стало намного, намного лучше, и шансы у нас были, однако не удавалось вовремя сделать пас или правильное движение.

Мы пропустили после рикошета, но и у нас 4-5 голов после рикошета, поэтому что есть – то есть. Надо принять, что Астон Вилла была лучше, и переходить к матчу с Лутоном.

Родри – важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него".

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"Мы отстаем на шесть очков. Хотелось бы лидировать, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня.

За эти годы мы научились находить способ победить, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа.

Когда соперник сильнее, нужно это признавать", – сказал испанец в интервью BBC.

Напомним, после 15-ти туров АПЛ Манчестер Сити занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

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