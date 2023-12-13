Бавария может выставить на продажу лидера клуба
Йозуа Киммих может покинуть стан мюнхенцев.
Один из лидеров Баварии, вероятно, покинет клуб.
Как сообщает издание BILD, хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих не собирается продлевать контракт с командой и может быть выставлен на продажу. В случае, если это случится, то за игрока потребуют 75 млн евро.
В услугах Киммиха заинтересованы Арсенал, Ман Сити, Челси и Барселона. "Сине-гранатовым" будет тяжело заключить сделку из-за их финансовой ситуации, поэтому, вариант, который могут рассмотреть - обмен на Рональда Араухо, которым в свою очередь интересуется сама Бавария.
В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.
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