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Бавария может выставить на продажу лидера клуба

Йозуа Киммих может покинуть стан мюнхенцев.
Сегодня, 14:59
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Один из лидеров Баварии, вероятно, покинет клуб.

Как сообщает издание BILD, хавбек мюнхенцев Йозуа Киммих не собирается продлевать контракт с командой и может быть выставлен на продажу. В случае, если это случится, то за игрока потребуют 75 млн евро.

В услугах Киммиха заинтересованы Арсенал, Ман Сити, Челси и Барселона. "Сине-гранатовым" будет тяжело заключить сделку из-за их финансовой ситуации, поэтому, вариант, который могут рассмотреть - обмен на Рональда Араухо, которым в свою очередь интересуется сама Бавария.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей, забив 1 гол и отдав 6 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария йозуа киммих

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