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Вулверхэмптон отстранил своего защитника за неадекватное поведение

Хонни серьезно накосячил.
Сегодня, 18:42
Хонни Кастро / Getty Images
Хонни Кастро / Getty Images

Защитник Вулверхэмптона Хонни Кастро был отстранен клубом до конца января, пишет The Athletic.

Испанский игрок намеренно ударил локтем товарища на тренировке, а после плюнул в тренеров, которые попытались решить инцидент.

После этого Хонни отправился в раздевалку, где разнес все, что попалось ему под руку, включая, например, стол и телевизор.

При этом в клубе не держат зла на игрока, однако сейчас он отстранен и, вероятней всего, будет продан уже зимой.

"Он сможет тренироваться и играть за молодежную команду, чтобы сохранить форму, если захочет – зная его, я думаю, что он так и поступит.

Этот парень здорово помог клубу. Один инцидент не определяет его как человека. Но мы должны двигаться вперед ради всего коллектива.

Имеет смысл отложить это до конца января, потому что за это время многое может измениться – мы поговорим еще раз и решим, как действовать дальше", – сказал спортивный директор клуба Мэтт Хоббс.

Ранее также сообщалось, что Бавария планирует грандиозную перестройку.

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