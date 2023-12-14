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Пиоли: Мы заслуживали большего

Милан готов сделать все, чтобы выиграть ЛЕ.
Сегодня, 00:59
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Главный тренер Милана Стефано Пиоли подвел итоги группового этапа.

Напомним, что Милан сумел вырвать победу у Ньюкасла, благодаря чему пробился в ЛЕ.

Однако Пиоли считает, что "россонери" заслуживали пройти дальше в Лиге чемпионов. Теперь команде придется приложить все силы, чтобы выиграть ЛЕ.

"Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.

Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.

Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы", – приводит слова Пиоли Football Italia.

Со всеми результатами группового этапа ЛЧ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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