Пиоли: Мы заслуживали большего
Главный тренер Милана Стефано Пиоли подвел итоги группового этапа.
Напомним, что Милан сумел вырвать победу у Ньюкасла, благодаря чему пробился в ЛЕ.
Однако Пиоли считает, что "россонери" заслуживали пройти дальше в Лиге чемпионов. Теперь команде придется приложить все силы, чтобы выиграть ЛЕ.
"Много разных эмоций. Вылет из Лиги чемпионов, конечно, разочаровывает, особенно с учетом того, как хорошо мы выступили в прошлом сезоне.
Понимали, что это совершенно другая, очень сложная группа. Мы заслуживали большего, в ряде матчей мы не сумели воспользоваться своими моментами, что удалось нам сегодня. Соперник играл с невероятной интенсивностью, но не напугал нас и не деморализовал.
Это значит, что мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Лигу Европы", – приводит слова Пиоли Football Italia.
Со всеми результатами группового этапа ЛЧ вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!