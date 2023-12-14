Саудовский клуб сделал предложение защитнику Реала

Давид Алаба пока не хочет покидать Мадрид.

Аль-Иттихад сделал предложение Давиду Алабе, пишет Relevo.

Саудовский клуб предложил австрийцу 20 млн евро в год, если тот согласится на переход.

Издание отмечает, что хоть Алаба и не принял предложение, отклонять его он также не стал. А Аль-Иттихад готов некоторое время подождать, их предложение пока является фактически бессрочным.

Давид не очень хочет покидать Реал, тем более что Карло Анчелотти считает его важным игроком команды и полностью доверяет.

Напомним, что у 31-летнего защитника контракт со "сливочными" заканчивается лишь летом 2026 года.

Ранее также сообщалось, что Лунин появится в старте на следующий матч Реала.

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