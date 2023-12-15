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Лидер Баварии намерен впервые в карьере нанять агента

У Киммиха на горизонте большие сложности.
Сегодня, 13:16
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Йозуа Киммих находится в поисках агента, пишет Bayern & Germany.

Немецкий хавбек был единственным игроком Баварии, чби интересы не представлял профессиональный агент.

Очевидно, что такое решение Йозуа принял на фоне слухов, что в команде планируется большая перестройка, и он оказался среди претендентов на выход.

Кроме того, Киммих никак не может договориться с Баварией о новом контракте. Мюнхенцы не хотят платить больше своему ключевому игроку. Так или иначе, обе ситуации для игрока упростит агент.

Ранее также сообщалось, что хавбек Ливерпуля надеется побороться за новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йозуа киммих

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