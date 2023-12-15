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Каррагер: Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ

Матчи против МЮ и Арсенала многое объяснят.
Сегодня, 14:40
Джейми Каррагер / Getty Images
Джейми Каррагер / Getty Images

Экс-футболист Ливерпуля Джейми Каррагер не считает, что мерсисайдцы сейчас выглядят как чемпионская команда.

Отметим, что после 16-ти туров Ливерпуль занмиает первую строчку в АПЛ, опережая Арсенал на один пункт.

Однако Каррагер не видит в команде уверенности и стабильности. Однако свои чемпионские амбиции Ливерпулю предстоит продемонстрировать в ближайшее время в матчах против МЮ и Арсенала.

"Ливерпуль не выглядит как чемпион АПЛ. Пока нет. Ждем от перестроенной команды Клоппа показательных выступлений. Этот месяц дает идеальную возможность для этого: в ближайшие выходные состоится матч с МЮ, который станет важным событием вне зависимости от текущего положения обоих клубов, а затем с Арсеналом.

Приближается момент истины, после которого мы будем иметь более четкое представление о том, насколько хорош Ливерпуль и чего можно достичь в этом сезоне.

Результаты на выезде нестабильны – с парой невнятных побед и ничьих. И хотя было много разговоров о "Ливерпуле 2.0", на самом деле они выигрывают матчи благодаря фундаменту, заложенному первой великой командой Клоппа", - написал Джейми в своей колонке.

Ранее также сообщалось, что хавбек Ливерпуля хочет побороться за новый контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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