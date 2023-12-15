Хави встал на защиту игроков Барселоны после ряда неудачных матчей

Главный тренер Барселоны Хави ответил на критику в адрес клуба.

"Мы должны быть позитивнее, по крайней мере, кулес. Понимаю, что другие клубы или медиа, которые не болеют за Барсу, критикуют нас, но наши болельщики Барселоны не могут оставить нас в стороне.

Эти футболисты – действующие чемпионы Ла Лиги и Суперкубка, они заслуживают уважения. После этого идут труд и результаты. Если их не будет, мы будем стараться".

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"Болельщики с командой, проблема не в этом. На улицах меня приветствуют. Просто у нас сейчас такая череда результатов, при том, что один из этих матчей на нас вообще не влияет.

Те, которые имеют значение, – против Жироны и Мадрида. Мы должны исправиться, у нас есть время. С болельщиками у нас нет проблем", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона недавно проиграла Жироне (2:4) в рамках Ла Лиги и Антверпену (2:3) в Лиге чемпионов.

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