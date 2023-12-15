Вест Хэм надеется продать свою звезду в январе, чтобы купить сразу троих игроков
Мойес хочет увеличить глубину состава.
Вест Хэм определился с трансферными планами на эту зиму, пишет 90Min.
В первую очередь, "молотобойцы" намерены продать свою звезду Пабло Форнальса, с которым только продлили контракт.
По слухам, игроком интересуются в Саудовской Аравии, хотя сам Пабло хотел бы вернуться в Испанию. В любом случае, Вест Хэм примет почти любое предложение, которое позволит им заработать.
Мойес столкнулся с проблемой недостаточной глубины состава, потому на деньги с Форнальса хотят купить двух крайних защитников и нападающего.
Ранее также сообщалось, что Ювентус нашел замену Влаховичу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!