Вест Хэм надеется продать свою звезду в январе, чтобы купить сразу троих игроков

Вест Хэм определился с трансферными планами на эту зиму, пишет 90Min.

В первую очередь, "молотобойцы" намерены продать свою звезду Пабло Форнальса, с которым только продлили контракт.

По слухам, игроком интересуются в Саудовской Аравии, хотя сам Пабло хотел бы вернуться в Испанию. В любом случае, Вест Хэм примет почти любое предложение, которое позволит им заработать.

Мойес столкнулся с проблемой недостаточной глубины состава, потому на деньги с Форнальса хотят купить двух крайних защитников и нападающего.

Ранее также сообщалось, что Ювентус нашел замену Влаховичу.

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