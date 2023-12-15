Тен Хаг - о поддержке в МЮ: Я чувствую это, мне об этом говорят

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в клубе.

"Я чувствую это, мне об этом говорят. Это нормально.

Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше и отдельные футболисты играли лучше".

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"Это моя забота и все, что я делаю – это сосредотачиваюсь на команде", – заявил нидерландский специалист в интервью ВВС.

Напомним, Манчестер Юнайтед недавно проиграл Баварии, ввиду чего лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем самым покинув турнир.

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