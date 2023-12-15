Тен Хаг - о поддержке в МЮ: Я чувствую это, мне об этом говорят
Нидерландец ощущает себя важной частью клуба.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что чувствует поддержку в клубе.
"Я чувствую это, мне об этом говорят. Это нормально.
Но я сосредоточен на процессе, на том, как сделать так, чтобы команда играла лучше и отдельные футболисты играли лучше".
Читай также: Манчестер Юнайтед определился с потенциальной заменой Тен Хагу
"Это моя забота и все, что я делаю – это сосредотачиваюсь на команде", – заявил нидерландский специалист в интервью ВВС.
Напомним, Манчестер Юнайтед недавно проиграл Баварии, ввиду чего лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем самым покинув турнир.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!