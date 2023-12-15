Хави высказался насчет слухов о своем уходе из Барселоны

Главный тренер Барселоны Хави ответил на вопрос касаемо возможного ухода из клуба.

"Тренеру обычно достается больше всех, но я стараюсь тянуть телегу. Мне нравится быть лидером, мне нравится, когда меня критикуют перед игроками, чтобы они были спокойны".

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"Я занимаюсь этим всю жизнь и не собираюсь останавливаться. Никто меня не остановит. Меня спрашивают, не думал ли я об уходе. Наоборот. Я больше вовлечен и больше заинтересован. Я не хочу провалиться, особенно в клубе своей жизни", – сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, после 16-ти туров Ла Лиги Барселона занимает четвертое место, набрав 34 очка.

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