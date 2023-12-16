Суарес высказался о выступлениях с Месси и Неймаром
Уругваец поделился деталями взаимоотношений.
Бывший форвард Барселоны Луис Суарес рассказал о том, как ладило на поле трио МСН.
"Люди говорили: "Как вы будете играть втроем?"
Но мы знали, что если каждый будет исполнять свою роль, то мы сделаем Барселону великой".
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"Наша группа хотела добиться успеха, не было никакого эгоизма. Я был счастлив, когда Неймар или Месси забивали, а они давали мне исполнять пенальти и штрафные, чтобы я выиграл Золотую бутсу. Это было впечатляюще", – сказал Суарес в интервью Varsky.
Напомним, уругваец выступал в Барселоне с 2014 по 2020 год, выиграв все возможные трофеи на клубном уровне.
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