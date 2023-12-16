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Почеттино высказался о возможном увольнении из Челси

Аргентинец не боится за свою работу.
Сегодня, 11:55
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался касаемо возможного увольнения.

"Я человек, который верит до конца, пока кто-нибудь не скажет мне что-то другое. Как то, что произошло в Тоттенхэме. Я верил своему боссу до конца.

Я человек, который всегда доверяет – до тех пор, пока кто-то не покажет мне, что я больше не могу доверять. Но я верю, я доверяю. Конечно, я знаю, что должен добиться успеха. Я понимаю футбол и знаю, как он работает".

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"Я решил подписать контракт с Челси, потому что доверился, когда мне предложили эту работу. И я продолжу доверять, потому что клуб показывает, что верит в мою работу.

Этот дом строят хорошие люди, хорошие архитекторы. У нас лучшая компания, архитекторы – очень креативные и хорошие. И они уже зарекомендовали себя", – сказал аргентинец в интервью Goal.com.

Напомним, на данный момент Челси занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав всего 19 очков в 16 матчах.

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