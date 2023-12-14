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Челси готов продать несколько игроков для подписания форварда

Лондонцы хотят укрепить проблемную позицию.
Вчера, 23:50
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Челси рассматривает возможность продажи Нони Мадуэке, Иана Матсена и Трево Чалобой для финансирования зимних трансферов, в том числе центрфорварда.

Среди приоритетных кандидатов - Виктор Осимхен и Айвен Тоуни. Также взгляд клуба обращен на Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает издание ESPN.

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В случае подписания нового нападающего, возможно уход Армандо Броя. Иан Матсен привлек внимание Боруссии Дортмунд, а Трево Чалоба может пополнить ряды Кристал Пэлас.

Таким образом, зимой Челси хочет выручить не менее 30 млн евро на нового игрока атаки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Виктор Осимхен Айван Тоуни

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