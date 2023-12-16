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Президент Барселоны крайне недоволен поражением клуба от Антверпена

Лапорта хотел одержать победу.
Сегодня, 14:55
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта выразил недовольство после поражения от Антверпена (2:3) в рамках Лиги чемпионов.

По информации Diario Sport, не понимает решения главного тренера Хави предоставить отдых некоторым игрокам, в частности лидерам.

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Лапорта считает, что после предыдущего болезненного поражения от Жироны лидеры команды должны были проявить себя в матче в Бельгии, учитывая риск потери миллионов евро премиальных.

Напомним, Барселона вышла из своей группы Лиги чемпионов с первого места, набрав 12 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоан Лапорта

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