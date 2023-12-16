iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Анчелотти вступился за Хави после критики в его адрес

Итальянец поддержал своего коллегу.
Сегодня, 16:19
Анчелотти и Хави / Getty Images
Анчелотти и Хави / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о работе Хави в Барселоне.

"Я не могу сказать, в каком клубе мира сложнее всего работать.

В целом для тренера вполне нормально получать критику. Нужно принимать это. Тренер может говорить, справедлива она или нет. Тренера судят по результату, всем все равно на его метод, умение управлять игроками. Все зависит лишь от того, побеждает он или нет, и мы должны это принимать".

Читай также: Президент Барселоны крайне недоволен поражением клуба от Антверпена

"Хави знает все это и умеет справляться с этим. Он хороший тренер", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после после 16-ти туров Ла Лиги Барселона занимает четвертое место, набрав 34 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хави Карло Анчелотти

Статьи по теме

В ближайшее время решится судьба Анчелотти в Реале В ближайшее время решится судьба Анчелотти в Реале
Хави высказался насчет слухов о своем уходе из Барселоны Хави высказался насчет слухов о своем уходе из Барселоны
Хави встал на защиту игроков Барселоны после ряда неудачных матчей Хави встал на защиту игроков Барселоны после ряда неудачных матчей
Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции Никаких экспериментов: Хави запретили ставить Араухо на разные позиции
Помочь журналистам

Видео

Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций
Заря - Брейдаблик 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон17:00
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
Европа16:54
Мастера вызывали? Виктория Бекхэм показала, как Дэвид чинит в трусах телевизор
Биатлон16:46
Норвежцы во главе с Йоханнесом Бе взяли весь подиум в пасьюте, Пидручный - лучший из украинцев
Киберспорт16:45
BLAST Premier: World Final 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - Vitality
Европа16:20
Мудрик и Забарный выйдут в стартовых составах Челси и Борнмута на матчи АПЛ
Европа16:19
Анчелотти вступился за Хави после критики в его адрес
ММА15:57
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа15:50
Валенсия не собирается досрочно возвращать Яремчука в Брюгге
Европа15:35
Карим Бензема: статистика-2023/2024
Европа15:21
В Наполи определились с кандидатами на пост тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK