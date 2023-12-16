Анчелотти вступился за Хави после критики в его адрес

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о работе Хави в Барселоне.

"Я не могу сказать, в каком клубе мира сложнее всего работать.

В целом для тренера вполне нормально получать критику. Нужно принимать это. Тренер может говорить, справедлива она или нет. Тренера судят по результату, всем все равно на его метод, умение управлять игроками. Все зависит лишь от того, побеждает он или нет, и мы должны это принимать".

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"Хави знает все это и умеет справляться с этим. Он хороший тренер", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

Напомним, после после 16-ти туров Ла Лиги Барселона занимает четвертое место, набрав 34 очка.

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