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Ман Сити установил необычное достижение в АПЛ

"Горожане" стали первой командой, которой покорился данный статистический рекорд.
Сегодня, 18:11
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 17-го тура АПЛ Ман Сити встречается с Кристал Пэлас.

В первом тайме каждый полевой игрок "горожан" создал, как минимум, один шанс для своих партнеров, что является уникальным достижением.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, манкунианцы стали первой командой с момента начала сбора данных, а именно с сезона-2006/07, где каждый полевой игрок стал творцом шанса в первом тайме.

На момент написания новости идет уже второй тайм. Счет в матче - 1:0 в пользу коллектива Пепа Гвардиолы. Автором гола стал Джек Грилиш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ

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