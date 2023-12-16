Ман Сити установил необычное достижение в АПЛ

В рамках 17-го тура АПЛ Ман Сити встречается с Кристал Пэлас.

В первом тайме каждый полевой игрок "горожан" создал, как минимум, один шанс для своих партнеров, что является уникальным достижением.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, манкунианцы стали первой командой с момента начала сбора данных, а именно с сезона-2006/07, где каждый полевой игрок стал творцом шанса в первом тайме.

На момент написания новости идет уже второй тайм. Счет в матче - 1:0 в пользу коллектива Пепа Гвардиолы. Автором гола стал Джек Грилиш.

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