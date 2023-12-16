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Легенда Реала покинет клуб в конце этого сезона

"Сливочные" не планируют продлевать контракт с Лукой Модричем.
Сегодня, 19:29

Определилось будущее хавбека мадридского Реала Луки Модрича.

Как сообщает издание Sport, хорватский футболист должен покинуть клуб по завершению сезона. "Сливочные" не планируют продлевать контракт с ветераном.

Пока неизвестно, планирует ли Модрич завершить карьеру после того, как истечет его договор с мадридским грандом. В услугах хорвата заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне Лука провел 18 матчей, отдав 2 голевых передачи и не отдав результативных передач. 

Напомним, ранее сообщалось, что Анчелотти высказался о своем будущем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Лука Модрич

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