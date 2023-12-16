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Миколенко пропустит матч АПЛ из-за повреждения

Украинец остался вне заявки Эвертона на поединок с Бернли, не успев восстановиться.
Сегодня, 19:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В субботу, 16 декабря, Эвертон сыграет на выезде с Бернли в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

Перед поединком стало известно, что участие в этой встрече не примет украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко.

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Ранее главный тренер ливерпульского клуба Шон Дайч сообщил, что украинец получил небольшое повреждение. Наставник команды выражал надежду, что защитник все же будет готов к ближайшей игре, но, судя по всему, он не успел восстановиться, из-за чего не попал в заявку на матч.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миколенко провел за Эвертон во всех турнирах 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Ранее Миколенко оценил свои выступления за Эвертон в текущей кампании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко

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