Хавбек Ньюкасла установил рекорд клуба

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Ньюкасл победил Фулхэм со счетом 3:0.

Одним из голов за "сорок" отличился 17-летний хавбек Льюис Майли, являющийся воспитанником клуба.

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Майли установил рекорд, став самым молодым автором гола в истории Ньюкасла. На момент забитого мяча ему исполнилось 17 лет и 229 дней.

В текущем сезоне Льюис сыграл в 10 матчах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

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