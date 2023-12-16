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Яремчук выйдет в старте Валенсии на матч с Барселоной

Украинскому форварду доверили место в составе на поединок с "блаугранас".
Вчера, 21:08
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В субботу, 16 декабря, Валенсия в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги примет на своем поле Барселону.

Перед поединком главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха огласил стартовый состав своей команды, включив в него украинского нападающего Романа Яремчука.

Матч чемпионата Испании Валенсия - Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Напомним, что в этом сезоне Яремчук провел в составе Валенсии 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.

Ранее сообщалось,что Валенсия не собирается досрочно возвращать Яремчука в Брюгге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона валенсия Чемпионат Испании Ла Лига Роман Яремчук

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