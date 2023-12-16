Валенсия не собирается досрочно возвращать Яремчука в Брюгге
В Бельгии опровергли ранее растиражированную информацию о том, что Валенсия может досрочно вернуть нападающего Романа Яремчука в Брюгге, которому принадлежат права на игрока.
Бельгийский клуб не получал никаких запросов со стороны "летучих мышей" о расторжении арендного соглашения по украинскому форварду, сообщает Nieuwsblad.be.
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Брюгге на данный момент не нуждается в 28-футболисте, а самому украинцу и его семье комфортно в Испании и он также не заинтересован в возвращении в Бельгию.
Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук в составе Валенсии принял участие в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.
Ранее Яремчук отреагировал на слухи о проблемах с адаптацией в Валенсии.
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