Валенсия не собирается досрочно возвращать Яремчука в Брюгге

Вариант с расторжением арендного соглашения по украинскому нападающему не рассматривается.

В Бельгии опровергли ранее растиражированную информацию о том, что Валенсия может досрочно вернуть нападающего Романа Яремчука в Брюгге, которому принадлежат права на игрока.

Бельгийский клуб не получал никаких запросов со стороны "летучих мышей" о расторжении арендного соглашения по украинскому форварду, сообщает Nieuwsblad.be.

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Брюгге на данный момент не нуждается в 28-футболисте, а самому украинцу и его семье комфортно в Испании и он также не заинтересован в возвращении в Бельгию.

Напомним, что в нынешнем сезоне Яремчук в составе Валенсии принял участие в 12 матчах во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч.

Ранее Яремчук отреагировал на слухи о проблемах с адаптацией в Валенсии.

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