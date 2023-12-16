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Коваленко пропустит ближайший матч Серии А из-за повреждения

Украинец получил травму и не был включен в заявку Эмполи на игру с Торино.
Сегодня, 21:52
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В субботу, 16 декабря, Эмполи в матче 16-го тура итальянской Серии А встретится на выезде с Торино.

Перед поединком главный тренер гостей Аурелио Андреаццоли огласил заявку своей команды, не включив в нее украинского полузащитника Виктора Коваленко.

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Участие украинца в этом матче было под вопросом из-за повреждения. Полузащитник пока пребывает не в лучших кондициях, из-за чего в качестве меры предосторожности было принято решение не задействовать его в поединке с туринцами.

Отметим, что в нынешнем сезоне Коваленко провел за Торино семь матчей в Серии А, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Коваленко является самым высокооплачиваемым игроком Эмполи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи чемпионат Италии Серия А Виктор Коваленко

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