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Клуб Ла Лиги уволил второго тренера за сезон

Диего Алонсо проработал в клубе два месяца.
Вчера, 22:29
Диего Алонсо / Getty Images
Диего Алонсо / Getty Images

Испанская Севилья объявила об увольнении главного тренера клуба.

"Нервионцы" решили преждевременно расстаться с уругвайским специалистом Диего Алонсо. Это случилось после поражения Хетафе со счетом 0:3.

47-летний наставник проработал в клубе всего два месяца и одну неделю, успев провести в качестве рулевого 14 матчей во всех турнирах. На счету Алонсо 2 победы, 5 ничьих и 7 поражений.

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Начинала Севилья этот сезон во главе с Хосе Луисом Мендилибаром, который был уволен в начале октября. Таким образом, еще до января команду возглавит уже третий тренер по ходу текущей кампании.

На данный момент андалусийцы находятся на 16 месте с 13 очками после 16 игр.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья Ла Лига

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