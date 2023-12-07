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Севилью подозревают в подкупе арбитра, который рассудил финал Лиги Европы

Энтони Тейлор вляпался в скандал.
Сегодня, 12:53
Энтони Тейлор / Getty Images
Энтони Тейлор / Getty Images

Испанская Севилья стала объектом расследования УЕФА.

Как сообщает El Partidazo de Cope, андалусийцы подозреваются в том, что вели переговоры с рефери Энтони Тейлором, который обслужил финал Лиги Европы 2022/23.

Европейская организация намерена провести детальное расследование, чтобы удостовериться в предоставленных фактах.

Напомним, Энтони Тейлор рассудил финальный поединок Лиги Европы 2022/23 между Севильей и Ромой, в котором испанский клуб выиграл в серии пенальти. После игры Жозе Моуринью жестко раскритиковал арбитра, высказав ему претензии на стоянке.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья

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