Севилью подозревают в подкупе арбитра, который рассудил финал Лиги Европы

Испанская Севилья стала объектом расследования УЕФА.

Как сообщает El Partidazo de Cope, андалусийцы подозреваются в том, что вели переговоры с рефери Энтони Тейлором, который обслужил финал Лиги Европы 2022/23.

Европейская организация намерена провести детальное расследование, чтобы удостовериться в предоставленных фактах.

Напомним, Энтони Тейлор рассудил финальный поединок Лиги Европы 2022/23 между Севильей и Ромой, в котором испанский клуб выиграл в серии пенальти. После игры Жозе Моуринью жестко раскритиковал арбитра, высказав ему претензии на стоянке.

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