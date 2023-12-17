Гвардиола - о ничьей с Кристал Пэлас: Манчестер Сити не способен закрыть игру

Испанский наставник указал на недостаток в игре своей команды.

В субботу, 16 декабря, Манчестер Сити не сумел обыграть Кристал Пэлас в рамках очередного тура АПЛ.

По ходу матча "горожане" вели со счетом 2:0, однако в последние 15 минут подопечные Роя Ходжсона сумели отыграться и вырвать ничью 2:2.

Во время пресс-конференции главный тренер Сити Пеп Гвардиола рассказал о проблемах своей команды, которая в последних шести матчах чемпионата завоевала лишь одну победу.

"Дело не в везении, все заслужено. Мы отдали два очка. Если вы позволяете получить такой пенальти, вы это заслуживаете", - цитирует испанца The Athletic.

"Вы видели моменты, которые мы создали, и моменты, которые мы допустили. Это очень похоже, за исключением игры с Челси, на остальную часть сезона, но мы просто не можем закрыть игру".

Источник: Getty Images

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"Команда была действительно очень хороша, но, в конце концов, когда вы привозите пенальти, это происходит потому, что вы не заслуживаете победу. Это как пенальти против Челси. Мы этого не заслуживали".

"Посмотрите на игры против Тоттенхэма, Ливерпуля и сегодня: они были превосходны, но мы не можем выиграть матч. И когда это происходит, это происходит потому, что по многим причинам мы недостаточно постоянны, чтобы закрыть игру".

На данный момент Манчестер Сити занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 очка.

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