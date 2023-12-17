iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола - о ничьей с Кристал Пэлас: Манчестер Сити не способен закрыть игру

Испанский наставник указал на недостаток в игре своей команды.
Сегодня, 09:30
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

В субботу, 16 декабря, Манчестер Сити не сумел обыграть Кристал Пэлас в рамках очередного тура АПЛ.

По ходу матча "горожане" вели со счетом 2:0, однако в последние 15 минут подопечные Роя Ходжсона сумели отыграться и вырвать ничью 2:2.

Во время пресс-конференции главный тренер Сити Пеп Гвардиола рассказал о проблемах своей команды, которая в последних шести матчах чемпионата завоевала лишь одну победу.

"Дело не в везении, все заслужено. Мы отдали два очка. Если вы позволяете получить такой пенальти, вы это заслуживаете", - цитирует испанца The Athletic.

"Вы видели моменты, которые мы создали, и моменты, которые мы допустили. Это очень похоже, за исключением игры с Челси, на остальную часть сезона, но мы просто не можем закрыть игру".

Источник: Getty Images

Читай также: Футбол сегодня: Ливерпуль - Манчестер Юнайтед, Лацио - Интер, Бавария - Штутгарт, Лилль - ПСЖ

"Команда была действительно очень хороша, но, в конце концов, когда вы привозите пенальти, это происходит потому, что вы не заслуживаете победу. Это как пенальти против Челси. Мы этого не заслуживали".

"Посмотрите на игры против Тоттенхэма, Ливерпуля и сегодня: они были превосходны, но мы не можем выиграть матч. И когда это происходит, это происходит потому, что по многим причинам мы недостаточно постоянны, чтобы закрыть игру".

На данный момент Манчестер Сити занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии, имея в активе 34 очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Кристал Пэлас Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ
Миколенко пропустит матч АПЛ из-за повреждения Миколенко пропустит матч АПЛ из-за повреждения
Челси с Мудриком одержал победу над последней командой АПЛ Челси с Мудриком одержал победу над последней командой АПЛ
Стало известно состояние капитана Лутона, потерявшего сознание в матче АПЛ Стало известно состояние капитана Лутона, потерявшего сознание в матче АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 111:06
Алонсо рассказал, что заставит его завершить карьеру
Бокс10:58
"Это его точка зрения": Джошуа ответил на заявления Валлина о проблемах с психологией
Европа10:38
Тренер Эвертона объяснил отсутствие Миколенко в последнем матче АПЛ
Футбол10:35
ФИФА изменит формат клубного чемпионата мира в 2025 году
ММА10:18
Бои без правил: расписание боев и турниров
ММА10:04
Эдвардс одолел Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
Бокс10:00
Бокс: расписание боев
Бокс09:55
Джесси Родригес объединил титулы в дивизионе Далакяна
Европа09:30
Гвардиола - о ничьей с Кристал Пэлас: Манчестер Сити не способен закрыть игру
Европа08:59
Валенсия - Барселона 1:1 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK