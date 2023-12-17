Голкипер МЮ убежден, что вскоре все наладится

Если не сегодня, то завтра.

Андре Онана уверен, что вскоре и он, и Манчестер Юнайтед начнут демонстрировать свой высокий уровень.

Камерунский кипер признал, что недоволен текущим сезоном, однако все хорошее еще впереди. Однако, где впереди, неизвестно.

"Если говорить о моем сезоне в МЮ, то я недоволен, потому что знаю, что могу играть гораздо лучше. Я уже делал это и знаю, что буду играть лучше, чем сейчас. У нас не самый хороший момент. Надеюсь, ситуация изменится как можно скорее.

Но послушайте, вы хотите сказать, что лучший вратарь Лиги чемпионов в прошлом сезоне за шесть месяцев превратился в худшего в мире? Нет.

Все временно. Я знаю, что все будет в порядке. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, то послезавтра», – приводит слова Онана MEN.

Ранее также сообщалось, что тен Хаг верит в победу команды в матче с Ливерпулем.

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