Милан - Монца 3:0: обзор матча и результат игры 17.12.2023
"Россонери" добыли очередные три очка.
В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура Серии А Милан принимал Монцу. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
"Россонери" довольно быстро забили свой гол. На третьей минуте отличился Тиджани Рейндерс. Уже в конце тайма юный хавбек Ян-Карло Шимич.
Точку в игре поставил форвард Ноа Окафор, забивший на 76-й минуте.
После 16-ти туров чемпионата Италии Милан занимает второе место с 32-мя очками, а Монца идет на 11-й строчке, набрав 21 балл.
Статистика матча Милан - Монца 16-го тура чемпионата Италии
Милан - Монца 3:0
Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76
Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 1.35
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 16 - 18
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 4 - 4
Фолы: 7 - 7
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