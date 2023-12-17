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Милан - Монца 3:0: обзор матча и результат игры 17.12.2023

"Россонери" добыли очередные три очка.
Сегодня, 15:28
Милан - Монца / Getty Images
Милан - Монца / Getty Images

В воскресенье, 17 декабря, в рамках 16-го тура Серии А Милан принимал Монцу. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

"Россонери" довольно быстро забили свой гол. На третьей минуте отличился Тиджани Рейндерс. Уже в конце тайма юный хавбек Ян-Карло Шимич.

Точку в игре поставил форвард Ноа Окафор, забивший на 76-й минуте.

После 16-ти туров чемпионата Италии Милан занимает второе место с 32-мя очками, а Монца идет на 11-й строчке, набрав 21 балл.

Статистика матча Милан - Монца 16-го тура чемпионата Италии

Милан - Монца 3:0

Голы: Рейндерс, 3, Шимич, 41, Окафор, 76

Ожидаемые голы (xG): 2.00 - 1.35
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 16 - 18
Удары в створ: 9 - 4
Угловые: 4 - 4
Фолы: 7 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан монца Серия А

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