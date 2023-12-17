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Невилл: Ни один болельщик МЮ, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко

Однако не стоит терять надежду.
Сегодня, 16:31
Гари Невилл / Getty Images
Гари Невилл / Getty Images

Гари Невилл оценил шанс Манчестер Юнайтед в матче против Ливерпуля.

По словам бывшего игрока манкунианцев, сегодня никто, включая самого Гари, не верит даже в ничью. Однако все равно не стоит терять надежду.

"Ни один болельщик МЮ, включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.

Сегодня перед игрой в раздевалке Манчестер Юнайтед будет царить страх. Думаю, они проиграют.

Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма", – приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, ранее тен Хаг заявил, что ждет победы в матче против Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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Невилл: Ни один болельщик МЮ, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко
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