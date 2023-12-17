Барселона заинтересована в шведском вундеркинде

Лукас Бергваль может оказаться в стане каталонцев.

Испанская Барселона намерена усилить центр поля в зимнее трансферное окно.

Коллектив Хави хочет приобрести 17-летнего Лукаса Бергваля из Юргордена. Об этом сообщил спортивный директор шведского клуба Бо Андерссон

.

Читай также: Хави назвал главную проблему нынешней Барселоны

"Да, я могу подтвердить, что мы поддерживаем контакт и диалог с Барселоной. На прошлой неделе был определенный контакт", - заявил функционер.

Отметим, что финансовые детали потенциальной сделки неизвестны. Transfermarkt оценивает Бергваля в 5 млн евро. В прошедшем сезоне Лукас провел 26 матчей, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!