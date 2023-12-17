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Ван Дейк прокомментировал ничью с Манчестер Юнайтед

Защитник Ливерпуля считает, что его команда была сильнее.
Сегодня, 21:02
Вирджил ван Дейк против Расмуса Хойлунда / Getty Images
Вирджил ван Дейк против Расмуса Хойлунда / Getty Images

Центрбэк английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал ничью в принципиальном противостоянии с Манчестер Юнайтед.

Нидерландец считает, что лишь одна из команд хотела победить в данном поединке.

"Только одна команда пыталась победить в этой игре. Мы превосходили их во всех аспектах, поэтому они очень рады набранному очку", - заявил ван Дейк.

Отметим, что из-за ничьи Ливерпуль пропустил вперед Арсенал, который тепер единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками (у Ливерпуля 38 - прим.), а МЮ идет на седьмой позиции с 28 пунктами в активе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Вирджил ван Дейк

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