"Отличная игра": тен Хаг высказался о ничьей с Ливерпулем

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг поделился мыслями о ничьей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

Наставник манкунианцев отдельно отметил игру своих подопечных в обороне, которая по словам тен Хага, была почти идеальной.

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"Это была отличная игра, вы видели результаты Ливерпуля дома, а мы добились чистого результата. Во втором тайме у нас было несколько очень хороших моментов, тогда вы можете взять очки отсюда, но мы довольны игрой команды.

То, как мы защищались, было почти идеальным. Когда мы ошибались, всегда находился партнер по команде, чтобы исправить ситуацию. Я думаю, что это большая победа, которую мы одержали сегодня, и мы должны продолжать в том же духе и добиваться этого в каждой игре.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и защиты. Если у меня и есть критика, то она заключается в том, что нам следовало бы больше пасовать в штрафную, чтобы нанести вред сопернику. Это следующий шаг, который мы должны сделать. Мы должны быть более последовательными в своих действиях", - заявил нидерландец.

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