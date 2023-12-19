Энрике назвал игрока, который находится на вершине футбола

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об игре форварда Килиана Мбаппе.

"Мбаппе очень молод, он ровесник моего сына. Я надеюсь, что его ждут большие успехи, как индивидуальные, так и командные. Надеюсь, он добьется их в ПСЖ, где мы сможем помочь ему развиваться на протяжении всей его карьеры".

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"Его уровень фантастический. Большая удача иметь такого игрока в составе, учитывая то, что он дает команде.

Цифры Килиана действительно впечатляют. Он на вершине мирового футбола", – сказал испанец в интервью RMC Sport.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 16 голов и 2 ассиста в 15 матчах Лиги 1.

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