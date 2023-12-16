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Холанд и Мбаппе - главные цели Реала на летнее трансферное окно

Виктор Осимхен является третьей опцией усиления линии атаки.
Вчера, 22:59
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Мадридский Реал определился с приоритетом на следующее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport, главной задачей "сливочных" будет подписание центрального форварда. Приоритет на эту позицию - Килиан Мбаппе или Эрлинг Холанд.

Если ни француза, ни норвежца не удастся подписать, то третьей опцией является нападающий Наполи Виктор Осимхен. Потенциальные детали сделки не сообщаются.

Отметим, ранее сообщалось, что легенда Реала покинет клуб в конце сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Виктор Осимхен

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