Хавбек Барселоны травмировался на тренировке
Педри пропустит неопределенный срок.
Футболист каталонской Барселоны Педри выпал из обоймы своего клуба из-за травмы.
Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", игрок получил повреждение на тренировке. У испанца диагностировали небольшую травму мышц.
Читай также: В Барселоне высказались на тему выкупа контрактов Феликса и Канселу
Сроки восстановления полузащитника на данный момент остаются неизвестными.
Отметим, что ближайший матч Барселона проведет уже завтра, 20 декабря. Коллектив Хави встретится с главным аутсайдером Ла Лиги в лице Альмерии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!