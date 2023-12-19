Хавбек Барселоны травмировался на тренировке

Футболист каталонской Барселоны Педри выпал из обоймы своего клуба из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", игрок получил повреждение на тренировке. У испанца диагностировали небольшую травму мышц.

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Сроки восстановления полузащитника на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что ближайший матч Барселона проведет уже завтра, 20 декабря. Коллектив Хави встретится с главным аутсайдером Ла Лиги в лице Альмерии.

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