Наполи - Фрозиноне 0:4: обзор матча и результат игры 19.12.2023
Неаполитанцев продолжает штормить.
Во вторник, 19 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка Италии Наполи встречался с Фрозиноне. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.
Фрозиноне держался и обивал атаки до 65-й минуты. В результате опасной контратаки хавбек Энцо Барренчеа вывел свою команду вперед.
Немного позднее гости вновь воспользовались небрежностью в обороне неаполитанцев, отличившись снова.
Далее забил Валид Шаддира в 11-метрового удара, а Абду Харруи добил соперника.
Статистика матча Наполи - Фрозиноне
Наполи - Фрозиноне 0:4
Голы: Барренчеа, 65, Касо, 70, Шеддира, 90+1 пен, Харруи, 90+5
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 4 - 6
Фолы: 12 - 16
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