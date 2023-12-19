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Наполи - Фрозиноне 0:4: обзор матча и результат игры 19.12.2023

Неаполитанцев продолжает штормить.
Вчера, 23:56
Наполи - Фрозиноне / Getty Images
Наполи - Фрозиноне / Getty Images

Во вторник, 19 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка Италии Наполи встречался с Фрозиноне. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.

Фрозиноне держался и обивал атаки до 65-й минуты. В результате опасной контратаки хавбек Энцо Барренчеа вывел свою команду вперед.

Немного позднее гости вновь воспользовались небрежностью в обороне неаполитанцев, отличившись снова.

Далее забил Валид Шаддира в 11-метрового удара, а Абду Харруи добил соперника.

Статистика матча Наполи - Фрозиноне

Наполи - Фрозиноне 0:4

Голы: Барренчеа, 65, Касо, 70, Шеддира, 90+1 пен, Харруи, 90+5

Владение мячом: 62% - 38%    
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 4 - 6
Фолы: 12 - 16

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