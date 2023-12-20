Эвертон - Фулхэм: обзор и результат матча Кубка английской лиги

В рамках 1/4 финала Кубка Лиги Эвертон Виталия Миколенко встретился с Фулхэмом.

"Ириски" в свойственной в последнее время им манере доминировали на протяжении всей встречи, но именно они обидным образом первыми пропустили.

Майкл Кин, получивший незадолго до этого желтую карточку, решил становиться антигероем до конца и стал автором автогола на 41-й минуте.

Все бы так и шло к минимальной победе "дачников", но на 82-ой минуте Бето сравнял счет.

Однако, коллективу Шона Дайча это не помогло и они уступили в серии пенальти после 8 пробитых ударов от каждой из команд.

Статистика матча Кубка Лиги Эвертон - Фулхэм

Эвертон - Фулхэм 1:1 (серия пенальти - 6:7)

Голы: Бето, 82 - Кин, 41 (автогол)

xG: 1.40 - 0.22

Удары: 11 - 5

Удары в створ: 2 - 1

Владение мячом: 50% - 50%

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!