Педри выбыл на несколько недель из-за очередной травмы

Хавбек Барселоны Педри не сможет принять участие в двух предстоящих матчах. Об этом сообщает издание As.

В ходе утренней тренировки 21-летний футболист получил травму правой ноги и почувствовал болезненные ощущения в мышцах.

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После первичного медицинского осмотра стало известно, что его отсутствие на поле составит от двух до трех недель.

Из-за этого он пропустит игру в Ла Лиге против Альмерии сегодня и товарищеский матч с Америкой из Мексики 22 декабря в Далласе.

Также его участие в первой игре 2024 года, запланированной на 4 января против Лас-Пальмаса, пока не определено.

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