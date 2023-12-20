iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Педри выбыл на несколько недель из-за очередной травмы

Испанец вновь угодил в лазарет.
Сегодня, 13:51
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Хавбек Барселоны Педри не сможет принять участие в двух предстоящих матчах. Об этом сообщает издание As.

В ходе утренней тренировки 21-летний футболист получил травму правой ноги и почувствовал болезненные ощущения в мышцах.

Читай также: Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне

После первичного медицинского осмотра стало известно, что его отсутствие на поле составит от двух до трех недель.

Из-за этого он пропустит игру в Ла Лиге против Альмерии сегодня и товарищеский матч с Америкой из Мексики 22 декабря в Далласе.

Также его участие в первой игре 2024 года, запланированной на 4 января против Лас-Пальмаса, пока не определено.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Педри

Статьи по теме

Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне Агент Левандовски высказался о будущем игрока в Барселоне
Хавбек Барселоны травмировался на тренировке Хавбек Барселоны травмировался на тренировке
Хави оценил шансы Барселоны в матче против Наполи Хави оценил шансы Барселоны в матче против Наполи
Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:12
Юристы Погба попросили перенести заседание суда по делу о допинге
Украина15:52
Официально: Скрипник покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925
15:40
FAVBET поддержали встречу Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества Украины
Формула 115:30
Рено по-прежнему хочет поставлять моторы для команды Андретти
Украина15:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: Кривбасс, Ингулец или Чайка?
Украина15:00
Суперлига: Политехника-Галичина обыграла Кривбасс, Запорожье - Ровно, Прикарпатье-Говерла - Днепр
14:50
Экстра-лига по футзалу: МСК Харьков вырвал победу у SkyUp, проигрывая 0:3
Европа14:43
Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с расторжением контракта Санчо
Европа14:19
Довбик в заявке Жироны на матч против Бетиса, Цыганков еще не готов
Европа13:51
Педри выбыл на несколько недель из-за очередной травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK