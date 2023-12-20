ПСЖ близок к подписанию бразильского таланта

ПСЖ планирует усилить линию полузащиты в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Санти Ауна, парижане близки к подписанию Габриэля Москардо из Коринтианса. Футболист обойдется столичному гранду в 25 млн евро.

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Контракт с игроком уже согласован, однако, его детали на данный момент остаются неизвестными.

Стоит отметить, что в борьбе за Москардо коллектив Луиса Энрике обошел Челси, который также был заинтересован в 19-летнем хавбеке.

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