ПСЖ объявил о продлении контракта с основным центрбеком

Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Преснелем Кимпембе.

Новое соглашение с 28-летним центрбеком рассчитано до лета 2026 года.

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Кимпембе - продукт академии парижан. Он дебютировал за первую команду действующего чемпиона Франции 17 октября 2014 года, выйдя на 15 минут в матче против Ланса (3:1). К слову, это были единственные его минуты в том сезоне.

Всего же за ПСЖ Кимпембе провел 236 матчей, в которых отметился двумя голами, тремя ассистами, 50 желтыми и пятью красными карточками.

Вместе с ПСЖ он по семь раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка, пять раз выигрывал национальный кубок и четыре раза - кубок лиги.

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