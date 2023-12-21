ПСЖ объявил о продлении контракта с основным центрбеком
Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Преснелем Кимпембе.
Новое соглашение с 28-летним центрбеком рассчитано до лета 2026 года.
#Kimpembe2026 ❤️💙 pic.twitter.com/MrtVa2Hfwx— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 20, 2023
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Кимпембе - продукт академии парижан. Он дебютировал за первую команду действующего чемпиона Франции 17 октября 2014 года, выйдя на 15 минут в матче против Ланса (3:1). К слову, это были единственные его минуты в том сезоне.
Всего же за ПСЖ Кимпембе провел 236 матчей, в которых отметился двумя голами, тремя ассистами, 50 желтыми и пятью красными карточками.
Вместе с ПСЖ он по семь раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка, пять раз выигрывал национальный кубок и четыре раза - кубок лиги.
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