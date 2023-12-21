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ПСЖ объявил о продлении контракта с основным центрбеком

Французский игрок продолжит выступать за столичный коллектив.
Сегодня, 10:39
Нассер Аль-Хелаифи и Преснель Кимпембе / ПСЖ/en.psg.fr
Нассер Аль-Хелаифи и Преснель Кимпембе / ПСЖ/en.psg.fr

Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с Преснелем Кимпембе.

Новое соглашение с 28-летним центрбеком рассчитано до лета 2026 года.

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Кимпембе - продукт академии парижан. Он дебютировал за первую команду действующего чемпиона Франции 17 октября 2014 года, выйдя на 15 минут в матче против Ланса (3:1). К слову, это были единственные его минуты в том сезоне.

Всего же за ПСЖ Кимпембе провел 236 матчей, в которых отметился двумя голами, тремя ассистами, 50 желтыми и пятью красными карточками.

Вместе с ПСЖ он по семь раз становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка, пять раз выигрывал национальный кубок и четыре раза - кубок лиги. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Преснель Кимпембе

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