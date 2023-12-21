Директор Ассоциации болельщиков: Зомби-лига Европы – ходячий мертвец

Фанаты так же не в восторге от нового турнира.

Кевин Майлз, директор Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса, высказался о создании Суперлиги.

"Болельщики, игроки и клубы уже ясно дали понять, что они не хотят закрытого соревнования – мы все хотим увидеть, как курок будет спущен в сторону ходячего мертвеца, которым является Зомби-лига Европы.

В то время как труп может продолжать дергаться в европейских судах, ни один клуб Англии к этому не присоединится".

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"Новый независимый регулятор запретит любому клубу участвовать во внутренних соревнованиях, если они присоединятся к отколовшейся Суперлиге.

Успех должен быть завоеван на поле, а не в залах судебных заседаний", – сказал Майлз в интервью The Telegraph.

Напомним, сегодня прошло заседание суда Европейского союза, во время которого рассматривалась апелляция клубов-создателей Суперлиги. Суд ЕС признал, что ни УЕФА, ни ФИФА не имели законного права наказывать клубы. Также было объявлено, что правила УЕФА и ФИФА о предварительном одобрении соревнования противоречат законодательству ЕС о монополизации соревнований.

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