Клопп, Гвардиола или тен Хаг: фанаты определили самого раздражающего тренера АПЛ

Фанаты Английской Премьер-лиги высказали свое мнение насчет того, кого они считают самым раздражающим тренером чемпионата.

Как сообщает Goal, Stocklytics недавно провели опрос при участии 1000 болельщиков АПЛ, который был направлен на выявление тренеров, которые их больше всего раздражают.

Юрген Клопп (Ливерпуль) и Эрик тен Хаг (Манчестер Юнайтед) были названы самыми надоедливыми тренерами, лидируя со значительным отрывом.

В то время как Клопп лидирует в чартах с 16% голосов, нидерландский тактик идет вторым с незначительным отставанием (14%).

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Актерское мастерство Микеля Артеты возле края поля и на пресс-конференциях тоже не особо нравятся болельщикам - испанец занимает третье место с 11,7% голосов.

Также в ТОП-5 самый раздражающих тренеров попали Пеп Гвардиола (Манчестер Сити) с 9,5% и Маурисио Почеттино (Челси), у которого 7%.

Стоит отметить, что старый-новый тренер Шеффилда Крис Уайлдер и наставник Вулверхэмптона Гэри О'Нил заработали звания наименее раздражающих тренеров АПЛ, получив 0,9% и 0,4% голосов соответственно.

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